Encontros com os profissionais serão bimestraisDivulgação

Publicado 11/09/2021 19:52

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio do setor de Atenção Básica em Saúde, realizou nesta sexta feira (10), reunião com enfermeiros das unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs) e profissionais que compõem a equipe multiprofissional da Policlínica Carlos Campos da Silveira, em Bacaxá.

Durante a capacitação, foram apresentados os fluxos do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), além das organizações de fluxos para o acesso da população à atenção secundária do município (especialidades médicas).

O principal objetivo deste ciclo de capacitação é garantir o acesso de toda a população do município aos serviços ofertados pela Policlínica e Clínica da Mulher. De acordo com a Secretaria de Saúde, os encontros com os profissionais serão bimestrais e complementados com as visitas técnicas às unidades de saúde do município.