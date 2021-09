Aulas serão presenciais durante e terão duração de 10 semanas - Divulgação

Publicado 11/09/2021 19:49

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir inscrições para o curso Intensivo ENEM 2021.



idealizado com uma metodologia focada na resolução de exercícios sobre os temas mais relevantes para a prova do Exame Nacional o Ensino Médio, o curso terá duração de 10 semanas, com início no dia 20 de setembro.



Serão oferecidas duas turmas: uma no turno da tarde e outra no turno da noite, ambas com a capacidade reduzida de apenas 20 alunos por turma. As inscrições serão realizadas entre os dias 13 e 20 de setembro.



Por conta da redução da capacidade em cada sala de aula, não serão criadas turmas. Os alunos que não iniciarem imediatamente serão colocados em uma lista de espera, sendo chamados, por ordem de inscrição, a partir do momento em que houver 3 faltas consecutivas de um aluno sem justificativa.

O curso será disponibilizado apenas no formato presencial. Para mais informações, o Centro de Capacitação Profissional disponibilizou o WhatsApp da secretaria do curso. O contato pode ser feito por meio do número: (22) 93300-5250, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente da unidade.