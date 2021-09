Meninos de 12 anos são vacinados em Saquarema - Divulgação

Publicado 13/09/2021 20:31

SAQUAREMA – A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema divulgou que continuará com a vacinação de adolescentes no município.

De acordo com o comunicado, nesta terça-feira (14), os meninos de 12 anos poderão receber a primeira dose da vacina Pfizer, única liberada pela Anvisa para vacinar os adolescentes contra o coronavírus.

Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento com foto que comprove a identidade, além do cartão do SUS ou CPF.

A vacinação em Saquarema acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, das 09 às 16hs.

A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, das 13 às 16hs. O município também está realizando a repescagem em maiores de 18 anos que ainda não foram vacinados.