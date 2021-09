Apresentações são transmitidas no canal da Prefeitura do Youtube - Divulgação

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou as atrações de setembro, concebidas por artistas locais como contrapartida para a Lei Aldir Blanc.

As apresentações, ao vivo ou gravadas, são sempre às 18 horas e podem ser acompanhadas apenas pelo canal da Prefeitura no Youtube (youtube.com/secomsaquarema), devido às medidas restritivas por conta da pandemia, onde permanecerão disponíveis.

Confira a programação:

Dia 13 – Artesanato – Oficinas com o tema Reaproveitamento de retalhos, escama de peixe e abayomi

Dia 20 – Catavento – Palestra sobre o uso consciente da madeira

Dias 22 e 27 – Grêmio recreativo cultural – Oficina mostrando instrumentos carnavalescos e ensinando a utilizá-los

Dias 22 e 29 – Gastronomia – Série de vídeos gastronômicos

Dia 30 – Amigos da Pontinha – Vídeo documentando a história do bloco carnavalesco com encontro de ritmistas

A Lei Aldir Blanc, também chamada Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural ou Lei Aldir Blanc de apoio à cultura - nº 14.017 -, foi elaborada pelo Congresso Nacional e criada, em 29 de junho de 2020, para prestar apoio ao setor cultural, afetado pela pandemia de Covid-19.