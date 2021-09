Homem morre em acidente de carro em Saquarema - Divulgação

Publicado 15/09/2021 13:06

SAQUAREMA – Na manhã desta quarta-feira (15), um acidente deixou uma pessoa morta em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o caso aconteceu no bairro da Barra Nova, quando o motorista perdeu o controle do veículo no entroncamento da Avenida Litorânea com a Avenida Salgado Filho e capotou.

Os bombeiros foram acionados, mas por conta impacto do capotamento, o homem acabou morrendo no local.