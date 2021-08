Criminosos atacam e roubam motociclista em Saquarema - Divulgação

Publicado 21/08/2021 17:48

SAQUAREMA – Na noite desta sexta-feira (20), um homem teve sua motocicleta roubada em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com as informações, o assalto aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, próximo da Cerâmica, no bairro do Rio Mole, quando dois homens deram um chute na moto fazendo com que a vítima perdesse o equilíbrio e caísse. Além da moto, eles também levaram os pertences da vítima.

A vítima que utiliza a motocicleta para trabalhar pede para quem souber qualquer informação entrar em contato pelos números (22) 2651-0190 / (22) 2655-3587 / (22) 2653-2278.

A moto roubada é de modelo Crosser Branca - Placa: LMN 7518, ela está com Bau e Farol de LED. A ocorrência foi registrada na 124ª DP, em Saquarema.