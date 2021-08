Número de casos e de óbitos pela covid-19 caiu cerca de 40% em um mês - Divulgação

Número de casos e de óbitos pela covid-19 caiu cerca de 40% em um mêsDivulgação

Publicado 19/08/2021 20:22

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá vacinar adolescentes de 13 e 12 anos com comorbidades residentes no município.

A vacinação deste grupo etário ocorre após a cidade concluir a imunização dos maiores de 18 anos, e, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a vacinação dos adolescentes é feita somente com as doses da Pfizer. O município ainda possui doses em estoque e aguarda a entrega de novas remessas para ampliar a vacinação.

A Secretaria de Saúde informou que a vacinação dos menos de 18 anos segue as diretrizes da nota tripartite do CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Ministério da Saúde, o município priorizará aqueles que possuem comorbidades, atendendo também ao disposto na Lei Federal 14.124, de 10 de março de 2021 (alterada pela Lei 14.190, de 29 de julho de 2021).

Os postos de vacinação em Saquarema funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Já a aplicação de segunda dose segue conforme agendado no cartão de vacinação, sempre das 13h às 16h.

Repescagem em qualquer dia

A Prefeitura de Saquarema também informou que o município não estipulou uma data para a repescagem na vacinação do público em geral. Com isso, os moradores maiores de 18 anos que não conseguiram se vacinar, podem procurar um dos postos de vacinação em qualquer dia para receber o imunizante.

Veja quais são as doenças consideradas comorbidades

O Plano Nacional de Imunizações considerou como comorbidades prioritárias as seguintes enfermidades: Diabetes

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Doenças cardiovasculares

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Síndrome de down

Cirrose hepática.