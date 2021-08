Moradora de Saquarema, Jéssica Gomes, de 18 anos, foi vacinada nesta terça-feira. - Divulgação

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Saquarema, anunciou que o município completou a vacinação de todas as pessoas maiores de 18 anos contra a covid-19 . O primeiro município da Região dos Lagos a completar a vacinação em maiores de idade, informou também que dará início à vacinação dos adolescentes com comorbidades.

Sendo assim, nesta quarta-feira (18), a cidade irá vacinar os adolescentes de 17 e 16 anos. Na quinta (19), será a vez dos meninos e meninas de 15 e 14 anos receberem a vacina. Encerrando a semana, na sexta (20), o município irá vacinar os novinhos de 13 e 12 anos com comorbidades.



A Secretaria de Saúde informou que a vacinação deste grupo etário segue as diretrizes da nota tripartite do CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Ministério da Saúde, o município priorizará aqueles que possuem comorbidades, atendendo também ao disposto na Lei Federal 14.124, de 10 de março de 2021 (alterada pela Lei 14.190, de 29 de julho de 2021).



- É muito importante que os responsáveis desses adolescentes obedeçam ao cronograma da Prefeitura. Sabemos que muitos estão ansiosos para imunizar seus filhos e, em breve, também conseguiremos cumprir esse grupo etário - informou o Secretário de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira Oliveira.



De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a vacinação dos adolescentes só pode ser feita com as doses da Pfizer. O município ainda possui doses em estoque e aguarda a entrega de novas remessas para ampliar a vacinação.



- Estamos cumprindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Desta forma, iniciaremos a vacinação dos adolescentes com comorbidades, seguindo tudo o que determina a Lei - disse a Prefeita Manoela Peres.



Os postos de vacinação em Saquarema funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Já a aplicação de segunda dose segue conforme agendado no cartão de vacinação, sempre das 13h às 16h.



Repescagem em qualquer dia

A Prefeitura de Saquarema também informou que o município não estipulou uma data para a repescagem na vacinação do público em geral. Com isso, os moradores maiores de 18 anos que não conseguiram se vacinar, podem procurar um dos postos de vacinação em qualquer dia para receber o imunizante.



Veja quais são as doenças consideradas comorbidades



O Plano Nacional de Imunizações considerou como comorbidades prioritárias as seguintes enfermidades: diabetes; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; síndrome de Down; e cirrose hepática.