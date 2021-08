Drogas apreendidas em Saquarema - DIVULGAÇÃO/PM

Drogas apreendidas em SaquaremaDIVULGAÇÃO/PM

Publicado 17/08/2021 12:29

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (16), através de denúncias anônimas, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas prontas para consumo em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo a PM, as denúncias feitas através do WhatsApp 2651-0190, relatavam que três homens estavam na Rua da Torre, no bairro do Rio da Areia desenterrando uma bolsa de drogas que pertencia aos traficantes conhecidos como Bigjones, Bill e Pablo. A droga seria vendida para viciados que estavam na Estrada Latino Melo aguardando os traficantes.

Publicidade

Os agentes foram ao local indicado, mas os suspeitos ao avistarem a viatura, conseguiram fugir para uma mata fechada abandonando uma bolsa contendo 280 pinos de cocaína e 80 tabletes de maconha.

Todo material foi recolhido e encaminhado para a 124ª DP, em Saquarema.