O município registrou 176 óbitos e 5.494 casos confirmados da doença desde o início da pandemia em 2020.Foto: Reprodução

Publicado 16/08/2021 16:25

SAQUAREMA - Com mais de 70% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra o coronavírus, Saquarema, na Região dos Lagos, tem visto as taxas de ocupação de seus leitos caírem consideravelmente. Em maio, 87% dos leitos estavam ocupados, já em julho, o número caiu para 39% de ocupação.

Nesta segunda-feira (16), a Prefeitura fez mais uma atualização sobre os dados da covid-19 no município.

coronavirus.saquarema.rj.gov.br, a cidade contabiliza 4.319 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 2.461 casos recuperados, 65 casos suspeitos e 228 mortes. Saquarema também descartou 11.429 casos de covid. De acordo com as informações contidas no site, a cidade contabiliza 4.319 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 2.461 casos recuperados, 65 casos suspeitos e 228 mortes. Saquarema também descartou 11.429 casos de covid.

No site da prefeitura também é possível acompanhar as informações sobre a taxa de ocupação na rede municipal de saúde. De acordo com os dados coletados, até ontem (15), o município registrou 9 leitos de UTI disponíveis para pacientes com covid-19 e 9 leitos de enfermaria para pacientes de covid.

Ocupação de leitos no município

UTI - Pacientes de covid-19: Ocupados: 5 // Livres: 09

UTI – Não covid-19: Ocupados:5 // Livres: 0

Enfermaria- Pacientes de covid-19: Ocupados: 13 // Livres: 09

Enfermaria- Não covid-19: Ocupados: 19 // Livres: 0