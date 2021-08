Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12) - Divulgação

Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12)Divulgação

Publicado 14/08/2021 07:00

SAQUAREMA – A Secretaria Municipal de Saquarema, informou nesta sexta-feira (13), que o município já aplicou cerca de 77.675 doses das vacinas contra o coronavírus.

Segundo o comunicado, deste quantitativo, 50.625 doses são de primeira dose D1 e 27.050 de segunda dose D2. Com isso, quase 73% da população com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose e mais de 38% da população recebeu as duas doses do imunizante.

Publicidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu nesta quinta (12) e sexta (13) duas novas remessas de vacina contra a covid. A entrega foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde.

Das 2604 doses enviadas, 1954 são de uso exclusivo para primeira dose D1 e 650 são para uso da segunda dose D2.