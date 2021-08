Círio de Nazareth em Saquarema - DIVULGAÇÃO

Círio de Nazareth em SaquaremaDIVULGAÇÃO

Publicado 13/08/2021 20:40

SAQUAREMA – A Igreja Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, na Região dos Lagos divulgou a programação do tradicional Círio de Nazareth.

A programação deste ano começa no dia 30 de agosto e segue até o dia 8 de setembro, com novenas carreatas e missas. Por conta da pandemia do coronavírus, todas as missas terão restrições de apenas 50 pessoas.

Publicidade

- Ainda será um círio diferente, com restrições e a necessidade de todos os cuidados, porque a pandemia não acabou. Mas celebraremos nossa padroeira com todo o amor e devoção", informou a comunicação da Igreja.

A celebração, que é patrimônio imaterial de Saquarema, reúne anualmente devotos, peregrinos e inúmeras pessoas movidas pela fé.

Publicidade



Programação do Círio de Nazareth 2021 DIVULGAÇÃO

Confira a programação completa abaixo.