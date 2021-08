Profissionais da medicina veterinária de Saquarema recebem capacitação sobre esporotricose felina - DIVULGAÇÃO

Profissionais da medicina veterinária de Saquarema recebem capacitação sobre esporotricose felina DIVULGAÇÃO

Publicado 13/08/2021 20:33

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema promoveu nesta quinta-feira (12), a capacitação de médicos-veterinários de clínicas particulares, auxiliares e estagiários de Medicina Veterinária, além de ativistas de ONG’s de proteção animal do município para o “Enfrentamento da Esporotricose Felina”.

A ação foi ministrada pelas equipes de Promoção de Saúde e das Vigilâncias Ambiental e Sanitária e aconteceu no Teatro Mário Lago.

O evento foi apresentado pelo coordenador do Programa Municipal de Tuberculose, Hanseníase, Esporotricose e Leishmaniose, Gerson Silva de Lima, e pelo médico-veterinário da Vigilância Sanitária de Saquarema, Marcio Barizon Cepeda.

Foram abordados os principais temas sobre a enfermidade, como a epidemiologia e casuística no Estado do Rio de Janeiro; a microbiologia do fungo; diagnóstico clínico-laboratorial; desafios, propostas e vigilância epidemiológica que o município realiza sobre a doença.

- Com essa capacitação, demos um importante passo para diagnosticar e começar a mapear o andamento da doença na cidade. Estamos trabalhando em conjunto, reunindo vários setores, para combater a Esporotricose em Saquarema - informou o médico Marcio Barizon.

Também foram esclarecidos pontos importantes sobre o cuidado que os profissionais devem ter com a manipulação do felino doméstico acometido e sobre a preocupação, busca ativa e notificações que o município realiza de casos em relação à zoonose.

A doença

A esporotricose felina é causada pelo fungo Sporothrix schenckii que vive naturalmente na madeira, na superfície das plantas, troncos de árvores e no solo. Em humanos, a infecção pela Esporotricose ocorre pelo contato do fungo com a pele ou mucosa, por meio de trauma decorrente de acidentes com espinhos, palha ou lascas de madeira, contato com vegetais em decomposição e arranhadura ou mordedura de animais doentes.

As principais formas clínicas da doença são lesões na pele, localizadas principalmente nas mãos e braços, e pequenos nódulos, localizados na camada da pele mais profunda, seguindo o trajeto do sistema linfático da região corporal afetada.

Nos casos mais graves, quando a doença se dissemina para outros locais do organismo, pode haver o comprometimento de vários órgãos e/ou sistemas (pulmão, ossos, fígado).

