Saquarema tem tempo nubladoReprodução internet

Publicado 12/08/2021 12:40

SAQUAREMA – A chegada de uma frente fria trouxe chuva e queda de temperatura para a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.

A quinta-feira (12) amanheceu com frio e chuva fraca em vários pontos da cidade. A temperatura mínima em Saquarema é de 18º graus e a máxima não deve passar dos 22º graus. O frio, no entanto, deve ficar por pouco tempo e a partir de sábado (14), a temperatura deve subir.

A sexta-feira (13), será de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 19º graus e a máxima não deve passar dos 22 graus.

No sábado (14), o dia será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A temperatura mínima será de 18º graus e a máxima chega aos 24º graus.

O domingo (15), será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite em Saquarema será com poucas nuvens.