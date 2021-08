Drogas que estavam com o menor em Saquarema - DIVULGAÇÃO

Drogas que estavam com o menor em SaquaremaDIVULGAÇÃO

Publicado 12/08/2021 12:37

SAQUAREMA- Após uma denúncia anônima, policiais militares, prenderam um adolescente por tráfico de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (11), na Rua Campos, no bairro Jardim Ipitangas. Segundo a denúncia, o jovem estaria traficando drogas entre a Usina e Jardim Ipitangas. Ao chegarem no local indicado, os policiais encontraram o suspeito que, ao ser abordado, confirmou que estava traficando drogas.

Com ele, os policiais encontraram 162,00 em espécie e 01 tablet. O acusado também contou que as drogas estavam escondidas em um terreno baldio. No local, os agentes encontraram 45 pinos de cocaína.

Após a apreensão, os agentes informaram a mãe do acusado, que é menor de idade e o encaminharam para a 124ª DP. A ocorrência foi registrada e o menor apreendido por tráfico de drogas.