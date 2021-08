Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa Castro e Presidente da Associação Convention & Visitors Bureau, Rodrigo Noronha - DIVULGAÇÃO

SAQUAREMA – O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa Castro se reuniu nesta quarta-feira (11) com o Presidente da Associação Convention & Visitors Bureau, Rodrigo Noronha, para discutir a retomada do turismo na cidade e os projetos para 2022.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Turismo. Além da retomada do turismo, a pandemia de covid-19 e seus impactos também fizeram parte dos assuntos tratados.

- Há quase um ano e meio que o turismo e a economia da cidade encontram dificuldades por conta da pandemia. Com avanço na vacinação e com boas perspectivas de retorno das atividades, precisamos delinear projetos e metas para os próximos meses. É essencial sabermos que podemos contar com o apoio da Prefeitura de Saquarema – disse Rodrigo Noronha.

O calendário de eventos da cidade e novas ações de incentivo ao esporte fazem parte da estratégia da equipe gestora de projetos da Secretaria para alavancar o fluxo turístico de Saquarema e da região.

- Apresentei nossos planos para fomentarmos o trade turístico de Saquarema. Como já foi divulgado, teremos no mínimo três competições esportivas de relevância internacional só em 2022. Essa foi uma das alternativas que encontramos com o objetivo de agregar ao desenvolvimento do turismo e do esporte, dentro da nossa cidade, em um curto período- contou o Secretário.