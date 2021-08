Ônibus universitário de Saquarema está com vagas para novos alunos - DIVULGAÇÃO

Publicado 12/08/2021 12:45

SAQUAREMA – Os universitários da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, que buscam uma vaga no transporte universitário da cidade devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Educação, abriu inscrições para o preenchimento de vagas para novos estudantes.

As inscrições podem ser feitas nos dias 16, 17 e 18 de agosto, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Avenida Saquarema, 4299, no Porto da Roça, no Centro Administrativo Municipal.

Serão oferecidas as seguintes vagas:

• 80 vagas para Niterói, no turno da noite;

• 65 vagas para Cabo Frio, no turno da noite;

• 85 vagas para Niterói, no turno da manhã;

• 15 vagas para Cabo Frio, no turno da manhã.

No ato da inscrição, o estudante deverá entregar a ficha de inscrição preenchida e a cópia dos seguintes documentos:

• Identidade

• CPF

• Título de Eleitor

• Comprovante de residência

• Comprovante de renda familiar;

• Comprovante de matrícula na Universidade

• Comprovante de escolaridade (certificado ou declaração de conclusão do ensino médio)

• Grade disciplinar

• 2 fotos 3x4

