Mamãe gambá acolhendo um dos filhotes resgatadosDIVULGAÇÃO

Publicado 12/08/2021 15:57

SAQUAREMA – No último domingo (8), agentes do Grupamento Ambiental de Saquarema foram acionados por uma moradora de Jaconé e resgataram 3 saruês recém-nascidos.



Os saruês são uma espécie de gambá que habitam o Brasil, a Argentina e o Paraguai e que, assim como os cangurus, possuem uma bolsa abdominal, o marsúpio, onde os filhotes completam seu desenvolvimento.



Os animais foram encontrados na rua, sem a mãe, e acolhidos no Instituto BW, ONG voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens localizada em Araruama, no Distrito de Praia Seca, onde foram adotados por um gambá fêmea, em recuperação, que tinha acabado de dar cria.

- Eles ainda têm os olhos e orelhas fechados, por serem muito novinhos, estão dentro da bolsa da fêmea, que já abrigava alguns filhotes, e devem permanecer durante um mês, aproximadamente, sob os cuidados do Instituto- explicou Paula Baldassin, médica veterinária e presidente do IBW.



Nesta época do ano até a primavera, por conta do período de reprodução, é normal ocorrerem avistamentos de saruês e caso alguém receba a visita de algum, lembre-se que estes não são animais perigosos e, se não incomodados, vão embora sem causar prejuízos. Os saruês são essenciais à natureza e nos ajudam muito no equilíbrio do ecossistema.