Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimentoFoto: divulgação

Publicado 13/08/2021 20:50

SAQUAREMA - Com a pandemia, alguns serviços do Detran.RJ continuam com muita procura. Por esse motivo, o departamento segue abrindo vagas extras no final de semana para diminuir a demanda represada.

Hoje (14), acontece o 37º mutirão e serão disponibilizadas 6.070 vagas para os serviços de habilitação, identificação e veículos, em 117 unidades espalhadas pelo Estado do Rio. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio.

Em Saquarema, o Detran irá disponibilizar o serviço de emissão da carteira de identidade, o atendimento será das 8h às 16h,

- Estamos indo para o 37º mutirão e a demanda reprimida está diminuindo. Vamos continuar oferecendo vagas extras até a normalização dos serviços - disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O Detran.RJ pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.