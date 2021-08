Armas apreendidas após troca de tiros em Rio de Areia, Saquarema - DIVULGAÇÃO

Publicado 13/08/2021 20:47

SAQUAREMA – Após denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas e a presença de homens armados, Policiais Militares do GAT II foram cercados e atacados com muitos tiros, na tarde desta sexta-feira (13), em Saquarema, na Região dos Lagos.

A ação aconteceu no bairro Rio de Areia, na localidade conhecida como Torre. Durante a troca de tiros, os policiais conseguiram atingir 4 traficantes, sendo dois deles socorridos e encaminhados para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, mas não sobreviveram aos ferimentos e morreram.



Segundo os agentes, os outros dois traficantes baleados conseguiram fugir para uma mata. A ocorrência segue em andamento, já que as equipes estão procurando os foragidos.



No local foram apreendidos uma pistola calibre 380 e um simulacro.