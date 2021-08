Equipe de fiscalização do Creci-RJ - DIVULGAÇÃO

Publicado 16/08/2021 15:57 | Atualizado 16/08/2021 16:17

SAQUAREMA -O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RJ) divulgou um balanço das operações realizadas pela fiscalização nos municípios da Região dos Lagos no primeiro semestre de 2021. Nesse período foram registradas 134 autuações pelo exercício ilegal da profissão na região.

O levantamento apontou que, das cidades fiscalizadas, Saquarema teve o menor número de autuações , a o município contabilizou apenas 05 autuações pelo exercício ilegal da profissão. As demais cidades fiscalizadas foram Cabo Frio com 36, Rio das Ostras com 54, Araruama 17, Búzios 14 e Arraial do Cabo com 8 autuações.

A equipe de fiscalização do Creci-RJ busca diminuir ao máximo as ilegalidades no setor imobiliário em todo o território do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é conquistar o bem-estar da população, tanto em relação aos atendimentos das denúncias, quanto em relações às operações para reduzir as irregularidades dentro da profissão de corretores de imóveis.

Segundo o Creci-RJ, não são raros os casos de golpes aplicados por ilegalidades nas transações imobiliárias e por isso é muito importante a população se manter atenta.

- Acredito que o combate intensivo ao exercício ilegal da profissão é o trabalho mais importante realizado pelo Conselho, ou seja, impedir a atuação daqueles que não estão devidamente habilitados. Trata-se de uma medida de proteção à sociedade nas negociações imobiliárias e de valorização aos corretores de imóveis, evitando golpes na aquisição imobiliária – disse o presidente do Creci-RJ, Manoel da Silveira Maia:

De acordo com o Conselho, a corretagem de imóveis é regulamentada pela lei 6.530/78, sendo obrigatória a inscrição no Creci-RJ para o exercício profissional. A instituição também disponibiliza em seu site, um espaço para consultas de corretores habilitados. Basta acessar o portal www.creci-rj.gov.br, na seção Busca Corretores e Imobiliárias.

O Conselho também disponibiliza Canais de Denúncias para que em situações de ilegalidade, ou seja, de verificar que não se trata de um corretor de imóveis que está intermediando a negociação, o Creci-RJ possa ser comunicado para tomar as devidas providências.

A denúncia pode ser feita através dos contatos abaixo: