Boavista vence o Bangu por 2 a 0 - DIVULGAÇÃO

Publicado 15/08/2021 11:10

SAQUAREMA – Na tarde deste sábado (14) o Boavista venceu o Bangu por 2 a 0, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, na Região dos Lagos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Com a vitória, o Verdão continua na briga pela classificação. O time de Saquarema segue na sétima colocação do Grupo A7, mas com 12 pontos e mais perto do G4.

Os gols da partida foram de Rodrigo Coutinho aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 36 minutos o zagueiro do Bangu, Israel Felipe, marcou contra para o Verdão.



No próximo domingo (22), o Boavista entra em campo, às 15h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Madureira, no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro.