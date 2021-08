Agentes da Guarda Ambiental e de Trânsito de Saquarema recebem treinamento de resgate - Divulgação

Publicado 17/08/2021 15:51

Integrantes da Guarda Ambiental e agentes de trânsito da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, estiveram em Casimiro de Abreu, nos dias 14 e 15 de agosto para o curso RARU (Resgate em Áreas Remotas e Urbanas).Durante o curso, os agentes receberam treinamento de atendimento pré-hospitalar, noções básicas de métodos de extinção de fogo, casa de fumaça, técnicas verticais de salvamento, resgate e navegação noturna, técnica e transporte de vítima, resgate de afogados, resgate em área hostil e ações táticas de resgate.Além de aulas teóricas, os agentes participaram das aulas práticas em locais de difícil acesso, com simulação de vítima acidentadas, retirada de vítima de locais de difícil acesso, retirada de vítima em mata fechada.O curso é uma iniciativa das secretarias de Ordem Pública, juntamente com Esporte, Lazer e Turismo. A ação faz parte do Programa de Capacitação da Guarda Ambiental de Saquarema, para a atuação em diversos cenários que podem ocorrer nas áreas de praia, lagoas, cachoeiras e matas do município.