Saquarema vai realizar a XII Conferência Municipal de Assistência Social - Divulgação

Saquarema vai realizar a XII Conferência Municipal de Assistência SocialDivulgação

Publicado 20/08/2021 13:35

SAQUAREMA – Na próxima quarta-feira (25), a cidade de Saquarema vai realizar a XII Conferência Municipal de Assistência Social. O evento é uma iniciativa Prefeitura de Saquarema através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal de Assistência Social.

A conferência acontecerá das 8 às 12 horas, por meio da plataforma virtual Google Meet, totalmente gratuito e aberto à população.

Adolescentes de até 15 anos serão vacinados exclusivamente com a Pfizer no Rio

Com o tema “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, a conferência poderá ser acessada