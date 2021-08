Capela Santa Rita de Cássia em Saquarema - Reprodução internet

Publicado 20/08/2021 13:32

SAQUAREMA – Esta semana uma capela foi furtada pela terceira vez em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a Capela Santa Rita de Cássia que fica na Estrada do Rio da Areia, no bairro de Palmital teve as janelas e portas quebradas e vasilhames, materiais usados nos retiros, fios e um botijão de gás foram levados.

A capela é conhecida na cidade por realizar constantemente retiros, festas religiosa e missas.

De acordo com fiéis, as missas que aconteciam no horário da noite tiveram que ser canceladas. Muitos devotos estão com receio de frequentar a capela por medo da violência