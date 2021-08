Motos recuperadas em Saquarema - Divulgação

Motos recuperadas em SaquaremaDivulgação

Publicado 20/08/2021 13:28

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (19), uma investigação realizada pelos agentes da 124ª DP de Saquarema concluiu que um local em Bacaxá estava sendo usado para esconder motos roubadas no município. Com a conclusão, as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e com apoio da Guarda Municipal, foram até o endereço e conseguiram prender um homem que estava com as motocicletas.

Segundo informações, no local os policiais encontraram duas motos, sendo uma XRE 300 azul e uma CG preta. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação e as motos foram encaminhadas para a 124ªDP, em Saquarema

Publicidade

De acordo com a polícia, mais três homens são suspeitos de roubos de veículos. Eles estão sendo procurados.