Equipes de limpeza de Saquarema trabalham após forte chuva que caiu na cidade - Divulgação

Equipes de limpeza de Saquarema trabalham após forte chuva que caiu na cidadeDivulgação

Publicado 20/08/2021 13:40



SAQUAREMA - A semana foi de muito trabalho nos bairros para as equipes da Prefeitura de Saquarema. Após o temporal que atingiu o município no meio da semana, as ações de manutenção de vias e bairros executados pela Secretaria de Transporte e Serviços Públicos foram dobradas e chegaram a diversas localidades.

Equipes de limpeza de Saquarema trabalham após forte chuva que caiu na cidade Divulgação

Bairros como Basiléa, São Geraldo, Alvorada, Itaúna, Alto Retiro, Boqueirão, Rio Seco, Bonsucesso, Morro da Cruz, Rio d'Areia, Sampaio Corrêa, Retiro, Bicuíba, Água Branca, Verde Vale e Engenho Grande receberam serviços de limpeza de valas, varrição, capina, roçada, retirada de lixo, galhos e entulhos, pintura de meio-fio, retirada de areia e barro das ruas por conta da forte chuva. Bairros como Basiléa, São Geraldo, Alvorada, Itaúna, Alto Retiro, Boqueirão, Rio Seco, Bonsucesso, Morro da Cruz, Rio d'Areia, Sampaio Corrêa, Retiro, Bicuíba, Água Branca, Verde Vale e Engenho Grande receberam serviços de limpeza de valas, varrição, capina, roçada, retirada de lixo, galhos e entulhos, pintura de meio-fio, retirada de areia e barro das ruas por conta da forte chuva.

Publicidade

Equipes de limpeza de Saquarema trabalham após forte chuva que caiu na cidade Divulgação