Saquarema é o município com a vacinação mais adiantada na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 21/08/2021 17:50

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema atualizou os dados da vacinação no município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já aplicou 83.889 doses de vacinas contra o coronavírus.

Deste quantitativo, 54.907 são de primeira dose D1 e 28.982 de segunda dose D2. Com isso, aproximadamente 75,2% da população com mais de 12 anos recebeu a primeira dose e cerca de 39,7% da população já recebeu as duas doses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Saquarema está empenhada em vacinar a população conforme orientação do Plano Nacional de Imunizações. Após a conclusão da vacinação de homens e mulheres maiores de 18 anos, nesta semana o município realizou a vacinação dos adolescentes de 17 a 12 anos com comorbidades.