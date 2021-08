Grupamento Marítimo de Saquarema (Salvamar) vem atuando constantemente em toda a orla da cidade - Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/08/2021 18:12

SAQUAREMA – Uma embarcação de pescadores foi resgatada pela equipe de Salvamento Marítimo de Saquarema (Salvamar).

Segundo informações, os pescadores saíram da praia de Itaúna para pescar em alto mar, mas por conta de um problema no motor acabaram à deriva. O grupo conseguiu contato com o Salvamar através do rádio e um jet-ski foi enviado ao local para realizar o resgate.

A embarcação foi rebocada até a lagoa de Saquarema, onde atracou. Ninguém se feriu.