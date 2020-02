Salvamar resgata mais de 350 vítimas durante o carnaval de Saquarema

Saquarema - Saquarema desponta no cenário nacional com mais de 38 quilômetros de orlas de mar e lagoas que são procuradas durante todo o ano. Durante a alta temporada no município, o trabalho do Grupamento Marítimo de Saquarema se intensifica com a quantidade de turistas que a cidade recebe.



No período do Carnaval de 2020, o Salvamar realizou mais de 350 resgates. Destes, seis foram vítimas de traumas e nenhum óbito foi registrado na cidade. A maior parte dos resgates foi realizado no posto ‘Base Igreja’, no Centro de Saquarema.

A Prefeitura de Saquarema otimizou os serviços do Grupamento Marítimo de Saquarema nas praias da cidade, entregando 3 quadriciclos e 3 jet skis, além de kits de equipamentos com novos uniformes (camisetas, blusa de manga curta, blusas de manga longa, short e sunga), contendo também chapéu, pés-de-pato, óculos de sol e protetor solar.



“Fico muito orgulhosa de saber que os novos equipamentos foram ferramentas importantes para esses salvamentos serem realizados com rapidez e segurança, tanto no período de alta temporada, quanto no dia-a-dia”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.