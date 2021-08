Surfista de Saquarema faz rifa para participar de competição - Reprodução redes sociais

Publicado 22/08/2021 12:12

SAQUAREMA – Para conseguir participar de duas competições que irão acontecer em setembro no Espírito Santo, a atleta saquaremense de bodyboard Duda Vidal, começou a vender uma rifa de uma cesta de chocolates para custear a viagem.

Com apenas 17 anos, Duda pratica o esporte há dois anos e já conquistou duas vezes o terceiro lugar em competições importantes realizadas no Rio de Janeiro. Agora, a jovem atleta vai tentar disputar o Circuito Capixaba de Bodyboarding que acontecerá de 03 a 07/09, e o Circuito Brasileiro Wahine Bodyboarding Pro, de 23 a 26/09, em Barra do Jucu, Vila Velha, no Espírito Santo.- Infelizmente eu me encontro sem patrocínio no momento. E os custos das duas viagens envolvem inscrição, transporte, hospedagem e alimentação. Então venho através dessa rifa pedir a ajuda de vocês – disse Duda.