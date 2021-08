Homem foi preso com mais de 9 mil trouxinhas de maconha - Divulgação

Publicado 23/08/2021 19:44 | Atualizado 23/08/2021 19:45

SAQUAREMA – Durante uma operação que aconteceu na noite de sábado (21), na RJ 106, na altura de Iguaba Grande, agentes do Batalhão de Rodoviária Estadual (BPRv), um traficante com uma grande carga de maconha e cocaína.

Uma denúncia anônima foi feita informando o trajeto que o suspeito faria, os agentes montaram a operação e localizaram o suspeito que se mostrou muito nervoso durante a abordagem policial. Segundo a BPRv, o homem havia saído de Bacaxá, em Saquarema e pretendia levar as drogas para a comunidade Boca do Mato, na cidade de Cabo Frio.

De acordo com a polícia, após uma busca minuciosa no interior do carro, as agentes encontraram 9.840 trouxinhas de maconha prontas para o consumo que estavam em uma bolsa dentro da mala do carro. A polícia estima que o valor passa dos R$90 mil reais, já que cada trouxinha tinha o preço de R$10,00.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 129° DP, em Iguaba Grande.