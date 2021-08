Um helicóptero de combate às chamas também foi enviado para dar suporte na ação, pela Secretaria Estadual do Ambiente - Divulgação

Um helicóptero de combate às chamas também foi enviado para dar suporte na ação, pela Secretaria Estadual do AmbienteDivulgação

Publicado 26/08/2021 10:09 | Atualizado 26/08/2021 10:14

Macaé - O final da tarde desta da última terça (24) assustou os moradores do Frade, distrito de Macaé, localizado na Região Serrana. Um incêndio se alastrou em área de mata provocando muita fumaça e preocupação em quem passada por perto e avistava.

Para controlar e combater o fogo, agentes da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da superintendência regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) formaram uma força tarefa no local até cessar o incêndio.



Publicidade

Um helicóptero de combate às chamas também foi enviado para dar suporte na ação, pela Secretaria Estadual do Ambiente. Além disso, a equipe de coordenação do Parque Atalaia, moradores e representantes do Frade também ajudaram na operação.

As chamas só foram controladas no início da noite. Não há registro de feridos.

Publicidade

Um investigação está sendo realizada para identificar a origem do incêndio e o impacto das chamas na fauna e flora locais.