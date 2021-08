Macaé

Sindicatos de professores move ação civil pública coletiva para fechamento imediato das escolas em Macaé

Ação inédita no Estado do Rio une Sindicatos dos Professores das escolas Privadas e da Rede Municipal, além do Movimento Defesa pela Vida

Publicado 26/08/2021 10:28 | Atualizado há 2 horas