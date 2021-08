A continuidade do calendário municipal depende do envio de nova remessa de vacinas, ainda não previsto pela Secretaria Estadual de Saúde - Divulgação

Publicado 26/08/2021 10:57 | Atualizado 26/08/2021 12:20

Macaé - De acordo com a nova orientação da Secretaria Estadual de Saúde, o calendário municipal de vacinação contra a Covid-19 incluirá o público geral de 12 a 17 anos, em Macaé. A primeira dose para as pessoas desta faixa-etária será aplicada após a conclusão da etapa de imunização da população acima de 18 anos.

A vacinação do público de 12 a 17 terá como prioridade as pessoas desta faixa-etária com deficiência permanente e comorbidades descritas no Plano Nacional de Imunização (PNI), além das gestantes e puérperas, e jovens sob medidas socioeducativas.



Para este público prioritário, a indicação do Conselho é a aplicação da vacina Pfizer, de acordo com orientação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre os critérios de imunização está a apresentação de laudos que comprovem a deficiência e comorbidades descritas no PNI.



