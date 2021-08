De janeiro a julho deste ano, mais de 5,1 mil vagas foram criadas no município - Divulgação

Publicado 27/08/2021 16:04 | Atualizado 27/08/2021 16:11

Macaé - A nova dinâmica da economia local, impulsionada pela retomada do mercado do petróleo, gás e energia, além da expansão do setor varejista de alimentos, contribui para que Macaé siga na liderança do ranking regional em geração de postos de trabalho. De janeiro a julho deste ano, mais de 5,1 mil vagas foram criadas no município já reconhecido como a “Cidade Energia”.

A área da construção civil, aquecida pela construção da nova termelétrica Marlim Azul e por dois hipermercados das redes varejistas DOM e Assaí, junto a indústria offshore, o setor de prestação de serviços e o comércio, garantem o melhor desempenho do mercado de trabalho da cidade nos últimos oito anos.



De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, Macaé registrou em julho a abertura de 1.649 postos de trabalho, o maior saldo registrado entre as cidades das regiões Norte Fluminense e Lagos, que se beneficiam com a dinâmica do mercado de óleo e gás.



Em 2021, a capital nacional do petróleo já garantiu a criação de 5.103 novos empregos, um momento positivo que também possui como reflexo os esforços do governo municipal em garantir o apoio necessário para que novos investimentos sejam consolidados na cidade.



“O governo atua para assegurar dignidade para a população. E, sem dúvidas, o emprego é o principal caminho para garantir qualidade de vida para todos nós”, afirma o prefeito Welberth Rezende.