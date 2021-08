O indivíduo foi conduzido à 123ª Delegacia Policial, para registro de ocorrência, onde permanece a disposição da justiça - Divulgação

O indivíduo foi conduzido à 123ª Delegacia Policial, para registro de ocorrência, onde permanece a disposição da justiçaDivulgação

Publicado 28/08/2021 00:50 | Atualizado 28/08/2021 00:53

Macaé - O Terminal Cehab, localizado na Avenida Hildebrando Alves Barbosa, em Macaé, foi mais uma vez, alvo de atos de vandalismo. Um homem foi preso em flagrante roubando as grades do equipamento público, pelo Grupamento de Apoio Operacional (GAOP), por volta das 18h, desta sexta-feira (27).

De acordo com a GAOP, após receber diversas denúncias de furto no Terminal, tendo a informação do horário da atuação criminosa, a equipe Alfa do GAOP procedeu ao local e flagrou o nacional de iniciais L.R.M retirando as grades de alumínio, e pronto para colocar no carro.

Diante dos fatos, o meliante foi abordado e confessou que retirou o material para vender. Com o mesmo foi apreendido duas barras de estrutura da cerca e uma haste redonda, ambas de alumínio.

O indivíduo foi conduzido à 123ª Delegacia Policial (123ª DP), para registro de ocorrência, onde permanece a disposição da justiça.