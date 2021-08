A Campanha foi concebida para estimular a cultura do consumo de pescado, que é sinônimo de saúde e qualidade de vida - Divulgação

A Campanha foi concebida para estimular a cultura do consumo de pescado, que é sinônimo de saúde e qualidade de vidaDivulgação

Publicado 28/08/2021 09:00

Macaé - De 1º a 15 de setembro, Macaé estará participando da 18ª edição da Semana do Pescado 2021. Trata-se de uma campanha nacional, conhecida como a “segunda quaresma” em relação às vendas do pescado. O objetivo é o estímulo ao consumo de pescado no Brasil, e mais especificamente, no RJ, neste período pré determinado, fora das datas da Páscoa e festas de fim de ano.

A ação foi criada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, mas atualmente é organizada pelo setor produtivo. No Estado do Rio de Janeiro, a Campanha é organizada pela FIPERJ, Fundação do Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio da SAPERJ, Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado do Rio de Janeiro.

A Campanha foi concebida para estimular o consumo de pescado por duas razões: a primeira, é criar a cultura do consumo de pescado, que é sinônimo de saúde e qualidade de vida. Mas também, porque o aumento do consumo impacta diretamente na economia do País e especialmente na cadeia produtiva. Ou seja, aumentar a demanda vai estimular a produção, gerar empregos, renda e riqueza para o Brasil, desenvolvendo o grande potencial produtivo que temos nas áreas da aquicultura e da pesca.



Em Macaé, a empresa de culinária japonesa, o Super Japa, é um dos apoiadores da campanha. “Honrado em fazer parte dessa grande rede de agentes de multiplicação da Semana do Pescado, focados no fomento ao consumo. Os peixes são ricos em proteínas, vitaminas, minerais e ômega 3, além de ajudar a prevenir doenças cardíacas e aumenta a imunidade do corpo. Nós, representantes da comida japonesa, que feita à base de peixe, não poderíamos ficar de fora dessa ação”, disse Hugo Ferreira, proprietário do Super Japa, agradecendo a atenção da FIPERJ.

O restaurante Super Japa está participará do evento lançando quatro combos especiais Divulgação

O Super Japa estará lançando quatro combos especiais em alusão à Semana do Pescado: o Degustação, com 21 peças; o Gostou, Voltou, com 35 peças; o Queridinho, com 45 Peças; o combo Pro Casal, com 55 peças; e o Felicidade da Família, com 70 Peças.

O Polo Gastronômico Praia dos Cavaleiros e a Prefeitura Municipal também apoiam a Campanha. Ao todo, 11 estabelecimentos associados ao Polo participam da campanha, com pratos para a ocasião: Duval Restaurante, Pargo Recheado; Feito com Arte, Panelinha do Mar; Kebab, do Mar; Chico Pedra, Filé Crocante; Luigi, Filé de Tilápia Grelhado, com camarões e batatas; Guria Café, Brownie com sorvete de creme com calda de gianduia; Estação da Praia, Delícia do Mar; Ilhote Sul, Dadinhos de tapioca com duo de frutos do mar; Mirabolando, cheesecake de tiramissú; Mokaiê, salmão grelhado na brasa; Picanha do Zé, Pescada Amarela a Belle Munière.