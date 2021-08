Em breve, a orla da Praia dos Cavaleiros contará com o Posto de Informações Turísticas (PIT) - Divulgação/Rui Porto Filho

Em breve, a orla da Praia dos Cavaleiros contará com o Posto de Informações Turísticas (PIT)Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 28/08/2021 07:30

Macaé - Em passos seguros e com fôlego de esperança, Macaé, cidade potência do Norte Fluminense do Rio, vem concentrando seus esforços em preparar-se para a grande retomada econômica e turística pós-pandemia.



Em bandeira verde no sistema epidemiológico e com o avanço da vacinação - onde a população acima de 18 anos já foi vacinada, com pelo menos a primeira dose, Macaé volta a olhar para frente com boas perspectivas. Além da ampliação dos voos comerciais para a Capital, agora tendo 6 voos semanais, a cidade está reaberta para os ônibus de excursões.



Os hotéis, que antes, só podiam receber clientes em quarentena pré-embarque, também podem realizar eventos corporativos, respeitando os limites e normas sanitárias. Outro ponto importante são os restaurantes, abertos até 1h da manhã e possibilitando, aos poucos, o retorno gastronômico-social.



E quando se entende a importância da Cultura, Turismo e Arte para dar uma nova vida à cidade, automaticamente pensamos em investimentos precisos para alavancar o município neste setor.



A boa notícia é que, o estreitamento entre as entidades públicas e privadas está rendendo bons frutos, por exemplo, o Posto de Informações Turísticas (PIT), que está sendo construído pela administração municipal, no calçadão da Praia dos Cavaleiros, local que reúne uma grande concentração de turistas e visitantes na cidade. A área vai funcionar de domingo a domingo com atuação de agentes e turismólogos da Secretaria Adjunta de Turismo, que serão responsáveis por dar acolhimento, fornecer informações e fazer a divulgação dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos.



Falando em obras, o Beco das Artes, espaço cultural à céu aberto, está passando por manutenção de melhorias, conforto, segurança e beleza local. A biblioteca ‘Geloteca’ e as lindas umbrellas ao vento, estão recebendo reforço além de instalação de novas placas de sinalização. As fachadas das casas de pescadores também estão sendo reformuladas. Em breve o jardim receberá novas obras de artes. E a grande novidade é a ‘igrejinha’ que será inaugurada. O Beco das Artes é o local ideal para passeios em família, piqueniques, prática de Yoga e belíssimas fotos.



E como o Turismo está sempre alinhado com a Arte, a loja Artesanato de Macaé ganhou dois novos espaços para expor e comercializar souvenirs, peças decorativas, utensílios e brinquedos. Um deles está localizado no saguão do Aeroporto da cidade e outro na Rodoviária Municipal. São quase 100 opções diferentes de artesanatos para presentear, decorar e ter uma lembrança de Macaé em casa.



Os eventos estão de volta



Além de ter a 2ª maior rede hoteleira do estado, Macaé também é famosa pela hospitalidade. Seus moradores, ‘macaenses raiz’ ou ‘de coração’, também adoram uma festa.



Dando start nos eventos, o Kolirius Graffiti Festival aconteceu em julho, transformando Macaé num cenário de cores e beleza. A 10ª edição do evento pincelou arte e talentos como forma de celebrar o 208º aniversário de Macaé.



A Semana Nacional do Ciclista também foi comemorada, entre os dias 19 e 22 de agosto. Reunindo 3 grupos de pedal e convidados, com direito a festa de encerramento no paradisíaco pôr do sol da Lagoa de Imboassica.



A cidade também marcou presença no Fórum Regional do Turismo Fluminense, que aconteceu entre os dias 22 e 25 de agosto. Organizado pela Setur-RJ e pela TurisRio, o evento visa fomentar o mercado de viagens no estado do Rio de Janeiro, retomando os eventos no estado. A próxima edição será sediada em Macaé, no final de setembro.

18ª edição da Semana do Pescado 2021. Trata-se de uma campanha nacional, conhecida como a “segunda quaresma” em relação às vendas do pescado. A ação foi criada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, mas atualmente é organizada pelo setor produtivo.



De 1º a 15 de setembro, Macaé estará participando da 18ª edição da Semana do Pescado 2021. Trata-se de uma campanha nacional, conhecida como a "segunda quaresma" em relação às vendas do pescado. A ação foi criada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, mas atualmente é organizada pelo setor produtivo.

A Semana Nacional do Trânsito será marcada pelo 1º Seminário de Mobilidade Urbana de Macaé, com 5 eixos temáticos. Do dia 21 a 23 de setembro, das 13h às 18h, na Cidade Universitária, Bloco A. Inscrições abertas pelo www.macae.rj.gov.br.

Para quem gosta de um bom forró pé de serra, o Forró da Alegria está de volta, de 8 a 12 de outubro, no distrito mais famoso e "good vibe" da cidade, o contemplado Sana. Os ingressos estão à venda pelo: www.superticket.com.br

A 9ª edição da Ultra Maratona está marcada para 11 e 12 de dezembro. Com as modalidades 6 e 12 horas de provas, o evento está valendo a disputa pelo desejado cinturão. Mais informações por direct do Instagram: @ultramaratona12horasdemacaerj.



Para Leonardo Gazire, empresário e diretor de Marketing do Macaé Convention, o sentimento é de otimismo. “Estou vendo o quanto é importante a mobilização das entidades não governamentais e empresariais na construção de estratégias para a retomada que tanto desejamos, contando com o apoio do líder público. Fico muito feliz em participar deste grande projeto, com enorme expectativa”, ressaltou.



O Macaé Convention Bureau tem perspectivas de voltar a participar das feiras, divulgando o potencial turístico do município na ABAV (Fortaleza), Rio Continua Lindo (RJ/SP - Ribeirão/Campinas) e Aviesp (Lindóia), em outubro. Feira Nacional de Artesanato (BH) e Salão de Turismo (RJ), em dezembro.



Todos os acontecimentos citados, fortalecem a nova fase de valorização do Turismo, sua riqueza econômica e cultural para Macaé.