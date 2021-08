O programa Pacto Cultural passa a ser uma das prioridades na estratégia de trabalho da Secretaria municipal de Cultura - Divulgação/Secretaria de Cultura de Macvaé

Publicado 30/08/2021 09:07 | Atualizado 30/08/2021 09:10

Macaé - Promover dignidade ao apoiar iniciativas artísticas que ajudam a preservar a tradição e identidade dos municípios fluminenses. Com esse objetivo, o programa Pacto Cultural, lançado nesta sexta-feira (27) pelo governo do Estado, passa a ser uma das prioridades na estratégia de trabalho da Secretaria municipal de Cultura.

No evento realizado no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, o lançamento de cinco editais que oferecem mais de R$ 75 milhões em recursos públicos para o fomento direto a artistas, desenvolvimento de projetos de atendimento à população e de financiamento para o retorno do calendário de atividades culturais dos municípios, reforçam a iniciativa da equipe da Cultura de Macaé de garantir o resgate dos polos culturais da cidade.

No encontro, o Secretário municipal de Cultura, Leandro Mussi, se reuniu com a Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, e destacou a importância da parceria entre as pastas para ampliar o alcança dos programas de apoio cultural em Macaé.

“Vamos garantir o suporte necessário para que os artistas macaenses tenham acesso ao financiamento proposto pelo Pacto Cultural. Acreditamos que a cultura representa dignidade para diversas famílias que lutam para preservar a identidade da nossa cidade”, reforçou Leandro Mussi.

O evento contou com a participação do governador do Estado, Cláudio Castro e do Deputado Federal Áureo Ribeiro.