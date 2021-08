O Mercado Municipal de Peixes de Macaé oferece variedade em peixes, crustáceos e outros frutos do mar, abastecendo restaurantes e comércios locais - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 30/08/2021 09:19 | Atualizado 30/08/2021 09:37

Macaé - A vocação pesqueira de Macaé estará ainda mais em evidência durante a Semana do Pescado. A programação, que é nacional, irá ocorrer de 1º a 15 de setembro, com foco no estímulo do consumo de produtos oriundos da pesca, contribuindo para a cadeia econômica deste segmento.

O Mercado Municipal de Peixes de Macaé oferece variedade em peixes, crustáceos e outros frutos do mar, abastecendo restaurantes e comércios locais e regionais, além de ser uma ótima opção para a compra de produtos frescos para o consumidor comum.

O espaço, bem como o Anexo Hamilton Rodrigues Mansur, segue protocolos que garantem a qualidade dos produtos, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, bem como as normas de prevenção à disseminação do Coronavírus.

“Macaé não poderia deixar de apoiar e estimular uma iniciativa como essa que coloca em protagonismo a atividade pesqueira, tão importante na nossa cidade. Ao comprar um pescado, toda uma cadeia produtiva é beneficiada, indo desde o pescador ao vendedor na banca e, por consequência, a economia local. Medidas foram adotadas e estão sendo seguidas a fim de garantir toda a segurança do consumidor que vem ao Mercado de Peixes e ao Anexo”, afirma o Secretário Adjunto de Pesca e Aquicultura, Jair Gomes de Barcelos Júnior.

O Mercado de Peixes fica na Avenida Presidente Sodré, no Centro. O funcionamento deste espaço e do Anexo é de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h; sábados, de 7h às 16h; e aos domingos, de 7h às 14h.

Polo Gastronômico com programação especial

Para quem não abre mão de uma boa culinária, o Polo Gastronômico dos Cavaleiros preparou uma programação especial para a Semana do Pescado. Onze estabelecimentos oferecerão pratos selecionados com descontos, são eles:

Durval Restaurante, Pargo Recheado; Feito com Arte, Panelinha do Mar; Kebab, do Mar; Chico Pedra, Filé Crocante; Luigi, Filé de Tilápia Grelhado, com camarões e batatas; Guria Café, Brownie com sorvete de creme com calda de gianduia; Estação da Praia, Delícia do Mar; Ilhote Sul, Dadinhos de tapioca com duo de frutos do mar; Mirabolando, cheesecake de tiramissú; Mokaiê, salmão grelhado na brasa; Picanha do Zé, Pescada Amarela a Belle Munière.