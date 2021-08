No PTPA, os jovens têm um acompanhamento muito próximo, com debates profissionais, assistentes sociais, psicólogos e professores - Divulgação

Publicado 31/08/2021 13:43 | Atualizado 31/08/2021 14:10

Macaé - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) abriu vagas para o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), em Macaé. Destinado para adolescentes a partir de 15 anos, em vulnerabilidade social. O programa funciona como um Curso de Capacitação que ensina desde disciplinas escolares, até cultura e técnicas do mercado de trabalho.



até esta quarta-feira, 1º de setembro.

Devido a pandemia, o PTPA está sendo realizado de forma remota. Os interessados podem se inscrever através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctNvlW9wbU4Kf_3Sg-I-NpfnX861F3KMRurnbr2QvhZ0_vDw/viewform , preenchendo o formulário, até esta quarta-feira, 1º de setembro.

“No PTPA, os jovens têm um acompanhamento muito próximo, com debates profissionais, assistentes sociais, psicólogos e professores. Fora isso, a família também é acompanhada porque prioritariamente são jovens em vulnerabilidade social. Temos uma sensibilidade muito grande para estar com esses adolescentes em todos os seus contextos”, explicou o coordenador da FIA em Macaé, Marcelo Maillet.



Maillet contou que para participar, os jovens precisam estar prioritariamente matriculados em escolas públicas ou em escolas particulares com bolsa integral:



“Após a primeira seleção do formulário disponível, haverá entrevistas com nossas assistentes sociais. Também teremos alunos encaminhados do Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), mas todo jovem matriculado e frequente na escola, pode se candidatar”, pontuou Marcelo.



A forte retomada econômica que Macaé terá nos próximos anos com o óleo e gás e a transformação na matriz energética, com novas empresas, termoelétricas e Parque Industrial, para o coordenador da FIA, é um dos principais motivos da cidade ter sido uma das escolhidas para sediar o programa.



“Minha expectativa é a melhor possível, pois vai beneficiar muitos jovens da região, que precisam dessa oportunidade de capacitação para exercer seus potenciais no futuro promissor”, finalizar Maillet.

O curso preparatório do PTPA tem duração de 3 meses, totalizando 320 horas de aulas que estão distribuídas entre sete módulos: Português e Redação; Matemática e Raciocínio Lógico; Humanidades Aplicadas; Noções Administrativas e Financeiras; Técnica, Tecnologia e Mídias Sociais; Música, Teatro e Produção Artístico-Cultural e Resiliência. Depois de três meses de capacitação, os jovens serão encaminhados para estágio em órgãos públicos e privados. Eles permanecem no programa até os 18 anos de idade.



Para essa primeira turma no município são cerca de 25 vagas disponíveis. O curso iniciará no final de setembro e segue até dezembro.