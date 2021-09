o I Seminário de Mobilidade Urbana, nos dias 21, 22 e 23, na Cidade Universitária. As inscrições já estão abertas - Divulgação

o I Seminário de Mobilidade Urbana, nos dias 21, 22 e 23, na Cidade Universitária. As inscrições já estão abertas Divulgação

Publicado 02/09/2021 09:00

Macaé - Uma série de ações da Secretaria de Mobilidade Urbana, voltadas para um trânsito mais seguro, vão marcar o mês de setembro em Macaé. As atividades começam nesta quarta-feira (1º) e seguem até o dia 30, em diversos pontos do município. Para lançar a programação, o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, e o coordenador de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati, participaram de entrevista na rádio 101 FM, no Programa Zezé Abreu, nesta terça-feira (31).

Setembro é o mês da Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25, e que tem como tema esse ano “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”. Para reforçar a importância da segurança viária, a secretaria vai promover, entre outras atividades, o I Seminário de Mobilidade Urbana, nos dias 21, 22 e 23, na Cidade Universitária. As inscrições já estão abertas.



A programação do mês começa nesta quarta-feira, com o Encontro com MotoFretistas, no posto Via Norte, na Linha Azul, a partir das 15h. Cerca de 40 motociclistas já se inscreveram para participar.



“As atividades começam no dia 1º e vão até o dia 30. O objetivo é conscientizar os condutores da importância do cumprimento das regras de trânsito. E a educação é o melhor caminho para a mudança verdadeira no trânsito acontecer na nossa cidade. No caso dos motociclistas, com o aumento do número desses veículos, temos visto que uma minoria infringe a lei. Para esses, que não respeitam as regras, estamos retomando as ações em conjunto com a Ordem Pública, GAOp (Grupamento de Apoio Operacional), Polícias Civil e Militar. A punição é o último recurso e o foco será sempre a educação e conscientização”, pontuou o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.



A Semana Nacional do Trânsito é a data mais simbólica para a Mobilidade Urbana. E, representa um marco para a educação no trânsito.



“Assegurar que todos os condutores e pedestres possuam seus direitos preservados e a coletividade seja a maior beneficiada, é a maior missão da mobilidade urbana e o grande empenho da Coordenação de Educação para o Trânsito, será investido neste propósito", ressaltou Leandro Aracati.



Outros temas

Durante a entrevista, o secretário Jayme Muniz anunciou que, nesta terça-feira, o transporte coletivo urbano atingiu a marca de 195 ônibus circulando para atender os usuários. “Atingimos mais de 80% do que tínhamos em janeiro, quando encontramos 105 ônibus apenas para atender a demanda do transporte do município. Vamos avançando. Agora estamos cobrando à concessionária a renovação da frota”, disse.



Para evitar acidentes nas vias do município, a Secretaria de Mobilidade Urbana está realizando processo de licitação para o recolhimento de animais de grande porte. Um setor da secretaria está sendo estruturado para a apreensão desses animais soltos nas vias públicas que representem um risco iminente de acidentes.



Programação de Setembro – Semana Nacional de Trânsito



Quarta-feira, dia 1º/09 | 15h - Encontro MotoFretista, no Posto Via Norte, Linha Azul



Quinta-feira, dia 2/09 | 11h - Blitz Educativa, na Praça Veríssimo de Melo, Centro



Quinta-feira, dia 9/09 | 11h - Blitz Educativa, no Lagomar



Sexta-feira, dia 17/09 | Blitz na Serra, entroncamento da RJ-162, próximo à entrada Parque Atalaia



Terça a quinta-feira, de 21 a 23/09 | 1º Seminário de Mobilidade Urbana, na Cidade Universitária.



Sexta-feira, dia 24/09 | Blitz fixa Lei Seca (praia)



Sexta-feira, dia 24/09 | Ação Educativa da Secretaria de Mobilidade Urbana



Quarta-feira, dia 29/09 | Blitz Educativa, no Parque Aeroporto



Quinta-feira, dia 30/09 | Escolinha de Trânsito (Colégio Adventista).