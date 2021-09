"Deus te receba de braços abertos", foi uma das mensagem de um amigo da vítima, na rede social - Reprodução Facebook

Publicado 05/09/2021 11:53 | Atualizado 05/09/2021 12:23

Macaé - Um acidente de trânsito chocou a população de Macaé, na tarde deste sábado (4). Um homem que pilotava uma motocicleta, identificado como Cristiano Pimenta Vaz, colidiu com um poste, e morreu imediatamente. A ocorrência foi próxima da empresa Brasil Center, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro Cavaleiros, por volta das 17h.

Segundo informações, no banco carona da moto, sua esposa Adriana, desmaiou no local do acidente e foi socorrida para o Hospital Público de Macaé (HPM), e segue internada lutando pela vida.

"Sem acreditar", "muito triste", "vá em paz", foram algumas das mensagens deixadas por amigos na rede social de Cristiano.

Cristiano Pimenta Vaz, tinha 44 anos, e era proprietário da loja de som, manutenção e acessórios automotivos, Minas Som, localizada no Centro de Macaé.