Área Azul compreende o centro do município de Macaé - Divulgação

Publicado 06/09/2021 09:00

Macaé - Após cobranças e fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana para a melhoria do serviço do estacionamento rotativo, a empresa Rek Parking está implantando várias medidas para melhor atender aos usuários. Equipamentos mais modernos vão substituir os atuais parquímetros que estão instalados na chamada Área Azul, que compreende o centro do município de Macaé. Uma das principais mudanças para os usuários é que o pagamento, agora, poderá ser feito pelos cartões de débito e crédito no próprio parquímetro.

Para a emissão do tíquete será preciso digitar a placa do carro, assim não será mais necessário voltar ao veículo para deixá-lo no painel. Os novos equipamentos, chamados terminais Street, possuem painel solar com maior capacidade (20W) e modem de comunicação 3G. A bateria é recarregada automaticamente pela energia solar. Todas as portas dos novos equipamentos possuem sensor de alerta contra vandalismo. Se houver alguma tentativa, a empresa saberá qual máquina e que tipo de violação está ocorrendo.

Para melhor auxiliar os usuários nessa mudança nos parquímetros, a empresa está reestruturando a sua equipe de monitores e oferecendo processo de treinamento e reciclagem com foco na melhoria do atendimento. A partir do monitor gráfico de 4,3 polegadas colorido do novo equipamento, será mais fácil e intuitiva a navegação para o usuário.

O próximo passo será a pintura da sinalização horizontal pela empresa para a melhor visualização das vagas de estacionamento para os usuários. Ainda continuam disponíveis a compra de cartão pré-pago, disponibilizada com monitor e no escritório da empresa. Também continua disponível o aplicativo do estacionamento rotativo - Rek Pay, que deverá ser remodelado até o final deste ano.

Estacionamento rotativo - Um dos objetivos do estacionamento rotativo na área central é propiciar a oferta e o uso de vagas, estabelecendo limite de tempo para utilização das mesmas. Os veículos têm um limite de tempo para estacionar e, com isso, aumenta o número de vagas disponíveis. O contrato com a concessionária está em vigor e vai até 2022. Além disso, os recursos repassados pela empresa concessionária ao município são aplicados em melhorias da sinalização viária e dos serviços de engenharia de trânsito e transporte, investimento na infraestrutura urbana de suporte ao sistema de trânsito, circulação de veículos e pedestres, entre outros.