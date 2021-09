O parque de exposições fica à Rodovia Amaral Peixoto (RJ-108), no Bairro São José do Barreto, ao lado do Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho - Divulgação

Publicado 06/09/2021 15:00

Macaé - A Prefeitura de Macaé vai reativar o Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, o Horto Municipal, o Curral Comunitário, a Central de Abastecimento (Ceasa) e os Espaços da Agroeconomia para receber as demandas dos produtores na região serrana.

Também serão reativadas a Feira do Produtor e a vacinação contra aftosa, raiva e brucelose no rebanho do município.



O secretário de Agroeconomia, Dudu Jardim, explicou que, devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), não há prazo marcado para a reabertura destes espaços e eventos, mas as equipes da Agroeconomia já trabalham para que voltem a funcionar.



“A orientação do governo municipal é reativar estes importantes espaços e eventos públicos, conforme a vontade da população. Durante alguns anos estes equipamentos públicos estão fechados e trabalhamos para a reativação, assim como a volta da visitação de escolas nos nossos espaços e a oferta de cursos. É uma importante missão e faremos assim que for possível devido ao momento da pandemia”, destacou.



O secretário enfatizou que a reabertura será feita após revitalização desses espaços que vão funcionar de forma humanizada dentro do trabalho de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida dos cidadãos.



“Estamos trabalhando para que, nos próximos meses, nossas metas já estejam acontecendo. Tem muita novidade vindo e a nossa equipe é composta por técnicos competentes que trabalham em prol da população”, concluiu o secretário.



O parque de exposições fica à Rodovia Amaral Peixoto (RJ-108), no Bairro São José do Barreto, ao lado do Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho; o Horto e o Curral estão localizados no Aterrado do Imburo; a antiga Ceasa funcionava na Barra de Macaé, em frente ao Estádio Cláudio Moacyr; e os Espaços da Agroeconomia, no distrito de Córrego do Ouro, na Escola Joaquim Augusto Borges, na Bicuda grande, e a Casa da Cachaça, na Bicuda Pequena, que serão bases para receber as demandas da Agroeconomia.