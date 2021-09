Moradores poderão utilizar essa linha para lazer, trabalho ou compras, pois a mesma passará pelos Cavaleiros, seguirá pela região do Polo Offshore, finalizando no Shopping - Divulgação

Macaé - Para melhor atender a demanda e o deslocamento dos bairros Miramar, Novo Visconde, Campo D’Oeste e Riviera, a linha A11 teve readequação de itinerário, desde o último sábado (4). Com essa alteração, os usuários do transporte coletivo urbano que se deslocam desses bairros não precisarão ir até o ponto base de integração no Terminal Central, para prosseguirem ao polo industrial dos Cavaleiros/Firmas.

A alteração tomou como base estudo de demanda realizado pelo setor de Planejamento da Coordenadoria de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana. Foi identificado uma logística inversa, da qual forçava os usuários dessas localidades a terem que regredir ao ponto base de integração (Terminal Central), para prosseguirem ao seu destino, elevando assim o seu tempo de viagem.

Agora, com a readequação, a Linha A11 – Terminal Central x Cavaleiros será via Miramar x Visconde x Campo D’Oeste e Riviera. Ou seja, os moradores poderão utilizar essa linha para lazer, trabalho ou compras, pois a mesma passará pelos Cavaleiros, seguirá pela região do Polo Offshore, finalizando no Shopping.

Assim, essa alteração proporcionará aos usuários do transporte coletivo urbano uma melhor qualidade no atendimento, de modo evitar a logística inversa ao seguirem para seus respectivos destinos. A ideia é diminuir o tempo de deslocamento e integração, oferecendo aos usuários próximo de suas residências, o transporte para sua locomoção.

Vale ressaltar que, hoje, a frota de ônibus circulando no município é de 195 veículos, um aumento de 80% em relação aos 105 ônibus que atendiam os usuários em janeiro. As exigências e fiscalizações junto à concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano continuam. Agora, a Secretaria de Mobilidade Urbana está cobrando que a concessionária faça a renovação da frota. Também serão feitas mais adequações de linhas para melhorar o atendimento à população.