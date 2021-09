A unidade está em construção em frente ao Trevo das Bandeiras - Divulgação

A unidade está em construção em frente ao Trevo das BandeirasDivulgação

Publicado 07/09/2021 08:00

Macaé - Oportunidade de trabalho para portadores de necessidades especiais em Macaé. A rede atacadista Assaí oferece 15 vagas de emprego. Os interessados devem se inscrever através do link " ao trabalhador ", disponível no portal da Prefeitura de Macaé , buscando a Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda, a partir da próxima quarta-feira (8 de setembro) até o dia 10 de setembro (sexta-feira).

Aqueles que já possuírem o cadastro poderão comparecer na unidade da Barra, no Centro do Trabalhador de Macaé (CTM), de 8h às 16h, com o número da vaga desejada, para retirar o encaminhamento. O endereço é Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Moacyrzão). Telefone: (22) 2763-6311.



O processo seletivo da rede Assaí é online. "Apoiamos empresas e familiares, para que portadores de necessidades especiais sejam inseridos no mercado de trabalho local. Uma de nossas metas é garantir a acessibilidade e integração dos trabalhadores", ressalta a Secretária Adjunta de Trabalho e Renda, Sabrina Nunes.



Ela se reuniu com integrantes de entidades que atuam ou atuaram no atendimento a portadores de necessidades especiais do município, junto com uma representante do setor de recursos humanos da rede Assaí, para que o atendimento, durante o cadastro dos trabalhadores, seja especializado e acessível. Haverá um intérprete de libras para auxiliar os portadores de deficiência auditiva durante o processo de cadastramento.



Vagas oferecidas:



07 - Operador de loja mercearia



05 - Operador de frente de caixa



02 - Operador de loja perecíveis



01 - Operador de loja pleno prevenção e perdas

O Assaí Macaé vai gerar 580 empregos no município, com investimento de 80 milhões. A unidade está em construção em frente ao Trevo das Bandeiras, no entroncamento da Linha Azul com a Rodovia RJ-168 em 14.600m² de loja em área total de 35.000m².