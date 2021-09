Foram verificados veículos e motocicletas que estavam em desacordo com a legislação, como canos de descarga adulterados, documentação vencida ou inexistente e itens de segurança - Divulgação

Publicado 06/09/2021 18:00

Macaé - Em ação conjunta das Secretarias de Mobilidade Urbana e Ordem Pública e Polícia Militar foi realizada mais uma operação de combate a motocicletas irregulares e que provocam distúrbios na cidade. A ação foi realizada na noite da última quinta-feira (2), em pontos estratégicos, e vão continuar para coibir que motocicletas sem placa, barulhentas e circulando de forma irregular nas vias, além de condutores sem documentação, continuem a trafegar na cidade de forma desordenada. Foram feitas 230 abordagens e 36 autuações, devido a licenciamento atrasado, sem possuir permissão ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“A ordem tem que ser mantida no município. Por isso, as operações em parceria com a Ordem Pública e Polícia Militar vão continuar. Não há horário, dia e local definidos para as operações. O objetivo é não deixar que essas motocicletas irregulares continuem circulando e tirando o sossego dos moradores da cidade, impactando também diretamente no trânsito”, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.

A Secretaria de Mobilidade Urbana sabe que a grande maioria dos motociclistas são pessoas que cumprem as regras, andam com os documentos em dia e utilizam o veículo como fonte de renda. Portanto, é bom ressaltar, que essas operações são voltadas para aqueles que têm o propósito de causar a desordem pública e circular nas vias fora dos padrões de respeito à lei e à ordem.

Agentes da Coordenadoria de Trânsito da Mobilidade Urbana, guardas municipais do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop) e policiais militares participaram da operação, que começou por volta das 19h. Foram verificados veículos e motocicletas que estavam em desacordo com a legislação, como canos de descarga adulterados, documentação vencida ou inexistente e itens de segurança.