O objetivo é criar um trabalho permanente de forma preventiva e ostensivaDivulgação

Publicado 07/09/2021 13:00

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, recebeu na última quinta-feira (2) representantes do Senac RJ para apresentação de um estudo preliminar da nova unidade da instituição que irá funcionar no antigo Lagos Copa Hotel, em Imbetiba. O objetivo é ampliar a oferta de cursos de qualificação na cidade, contribuindo para a formação e geração de renda da população.

O projeto, que será implantado em duas fases, tem o início das obras previsto para este ano. O encontro teve como objetivo a aproximação com a gestão do município, para a construção de uma parceria que amplie a formação da mão de obra que atenda às necessidades de contratação do mercado.

"A grade dos cursos tem o foco de possibilitar, por meio da qualificação, valorizar a população local, com oportunidades de se capacitar e fazer parte deste novo momento de desenvolvimento que a cidade está passando", destacou o Diretor Regional do Senac RJ, Sergio Arthur Ribeiro da Silva.

Welberth frisou que os novos investimentos que estão chegando na cidade, em diferentes áreas, como o setor do comércio varejista, passando pelo o de energia, com as termelétricas e o novo porto, geram essa demanda por mão de obra qualificada. "Trazer oportunidade de qualificação é muito importante. Fui aluno do Senac e sei da importância da instituição, ainda mais agora, nesta nova unidade", afirmou.

Participaram também do encontro o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna; o Secretário Adjunto de Qualificação Profissional, Dennis Madureira; o Secretário Adjunto de Turismo, Leonardo Anderson; o Diretor de Operações Compartilhadas do Senac RJ, Pedro Teixeira; e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Macaé (SincoMacaé), Max Lamoglia.